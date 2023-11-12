تأجيل دعوى إثبات نسب أقامتها فتاة ضد لاعب كرة قدم لجلسة 2 ديسمبر

قررت محكمة الأسرة بالعمرانية، تأجيل دعوى إثبات نسب طفل أقامتها فتاة للمرة الثانية ضد لاعب كرة قدم شهير، لجلسة 2 ديسمبر المقبل، للمرافعة.



وكانت الفتاة "أسماء. ح" تقدمت بدعوى نسب في وقت سابق إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها.



وبعد أن وضعت المولود، وبلغ من العمر 3 أشهر، أقامت دعوى جديدة حددت المحكمة نظرها في 11 سبتمبر الماضي، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات.



- براءة اللاعب من سرقة عقد الزواج



وقضت محكمة جنح مستأنف الهرم في وقت سابق، بقبول معارضة اللاعب إسلام جابر، على حكم حبسه سنة، في اتهامه بسرقة ورقة زواجه العرفى من فتاة، والقضاء مجددا ببراءته.



وكان دفاع الفتاة تقدم ببلاغ حمل رقم 16144 إداري الهرم لسنة 2022، يتهم فيه لاعب كرة قدم شهير بالزواج منها عرفياً وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين، وسرقة عقد الزواج.



- تفاصيل البلاغ المقدم من الفتاة



كان قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغاً من فتاة في العقد الثالث من عمرها، يفيد اتهام لاعب كرة قدم شهير بالزواج منها عرفياً وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين.



وبينت الفتاة في البلاغ أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه منذ قرابة 6 أشهر وأنها أقامت رفقته طوال تلك المدة بشقة مستأجرة، وتابعت أنه عقب علم اللاعب بحملها منه مؤخراً استولى على ورقتي الزواج العرفي وتنصل من الاعتراف بالجنين.