رباعية تشيلسي تكسر صلابة دفاع السيتي مع جوارديولا بعد أكثر من 5 سنوات

نجح تشيلسي الإنجليزي خطف تعادلًا قاتلًا مع مانشستر سيتي 4-4 في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

ولم يستقبل بيب جوارديولا وهو على رأس القيادة الفنية لمانشستر سيتي، أربعة أهداف أوكثر إلا في مناسبات قليلة، أخرها موسم 2017-2018.

واستطاعت 3 فرق فقط من قبل تسجيل 4 أهداف على الأقل في مباراة أمام مناشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا في الدوري الإنجليزي، ليستر سيتي، إيفرتون، وليفربول.

ونجح ليستر سيتي الفوز على مانشستر سيتي موسم 2016-2017، بنتيجة 4-2، واستطاع إيفرتون تحقيق فوزًا كبيرًا على السيتيزن 4-0، في نفس الموسم ، كما نجح ليفربول في الفوز 4-3، في موسم 2017/2018.

وتولى جوارديولا تدريب السيتي في صيف 2016، وحقق 5 ألقاب دوري إنجليزي، ولقب دوري أبطال أوروبا، ولقب سوبر أوروبي، بالإضافة إلى 4 بطولات كأس انجلترا.