 خالد عكاشة: مصر تخوض حربا سياسية إعلامية لدعم فلسطين - بوابة الشروق
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خالد عكاشة: مصر تخوض حربا سياسية إعلامية لدعم فلسطين

خالد حسام الدين
نشر في: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 9:08 ص | آخر تحديث: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 9:08 ص

قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القمة العربية الإسلامية تناولت الحرب على قطاع غزة بشيء من الجدية، وكلمات القادة العرب والمسلمين تحدثت عن أن القضية الفلسطينية مُهددة بسبب العمليات العسكرية التي تجرى في قطاع غزة، خاصة مع زيادة عدد الشهداء لأكثر من 10 آلاف، مضيفًا أن مصر تخوض حربًا دولية على المسار السياسي أو الإعلامي أو الإنساني لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

وتابع «عكاشة»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن بيان القمة العربية كان قويًا ويحمل الكثير من المعاني، مضيفًا أن الرؤى العربية الإسلامية عندما تتحد مع الرؤية المصرية التي أعلنت منذ بدء العدوان، فهذا الأمر جيد للغاية.

ولفت إلى أن بيان القمة الختامية العربية الإسلامية ثمَّن دور مصر فيما تقوم به من نشاط سواء المسار السياسي أو الإنساني في دعم قطاع غزة، وهذا الأمر ليس غريبًا على مصر، لأنها الأكثر انخراطًا في هذه القضية على مدار سنوات عديدة.


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