بايرن ميونيخ: علينا إيجاد طرق جديدة لجني الأموال

أكد يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي بايرن ميونيخ الألماني أنه يتوجب على ناديه إيجاد طرق جديدة لجني الأموال، مُشيرًا إلى وجود فرصة حاليًا لظهور عدد من اللاعبين الشباب.

وقال يان كريستيان دريسن في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "علينا بالابتكار فيما يتعلق بشؤون الرعاية وما شابه ذلك، إذا كنا نحصل على أموال قليلة نسبيًا من البث التلفزيوني، فعلينا أن نجد طرقاً جديدة لجني المال".

وأضاف: "من بين الخيارات أن نصبح ماكينة انتقالات، ولكن هذه ليست فلسفة نادينا. بالنسبة لنا، أعمال الانتقالات تشكل غاية من أجل تحسين الفريق".

وتابع: "هي ليست طريقتنا الأساسية لجني المال، وبالتالي فإن طرق جني العائدات لدينا قليلة. علينا أن نكون نشطين، ونجد شركاء ونفكر بشأن إمكانية التسويق الإعلامي. وإلا سوف نفقد التواصل".

وأكمل: "لدينا وضع خاص في خط الدفاع بالوقت الحالي لم يكن متوقعًا، ومن الطبيعي أن يصل الفريق إلى أقصى حدود له في حالة وجود إصابات، ولكن هذه المواقف تأتي من أجل اللاعبين الشبان".

وأتم يان كريستيان دريسن تصريحاته قائلًا: "نتذكر ألفونسو ديفيز، الذي حل بدلًا من ديفيد ألابا على الجهة اليسرى، وجمال موسيالا الذي شارك مع إصابة فيليبي كوتينيو وتياجو وسيرجي جنابري. الآن تأتي فرصة فرانز كراتزيج وألكسندر بافلوفيتش، وهذه هي القصص التي نرغب في كتابتها كنادٍ".