استمرار أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار ببعض مدن الدقهلية

واصلت الأجهزة التنفيذية في محافظة الدقهلية، عقب سقوط أمطار مساء أمس السبت، على مدينة المنصورة وعدد من مدن المحافظة، وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال شفط وكسح مياه الأمطار من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية، بالتنسيق مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمركز.

وأكد المحافظ، أن هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة تواجد تجمعات أمطار، وسرعة التعامل مع تراكمات الأمطار.

الجدير بالذكر أنه قد تعرضت مدينة المنصورة، وعدد من المدن والقرى مساء أمس بمحافظة الدقهلية لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة.

وتمت على الفور أعمال شفط وكسح تجمعات المياه بكل المناطق بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإشراف ومتابعة رؤساء المدن والمراكز، ونواب رؤساء المدن، والمراكز هذا وتتواصل اليوم أعمال كسح وشفط تجمعات الأمطار بكل المناطق حتى يتم رفع جميع التجمعات للمياه بالكامل من كل الأنحاء.

وأكد المحافظ، أهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كل الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية، مشيرا لضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكل النواحي حال تجمعها بالشوارع، والميادين على مستوى المحافظة.

وكان محافظ الدقهلية، أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها وإصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور، وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن.