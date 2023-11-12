مدير الصحة الفلسطينية: 100 جثة ملقاة بساحة الشفاء والكلاب المسعورة بدأت في نهشها

قال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال يقصف بشكل مركز مرافق العناية المركزة في مجمع الشفاء الطبي، على مدار الساعات الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح الأحد، أن الاحتلال استهدف مريضًا لمجرد إخراج رأسه من النافذة، ذاكرا أن «رصاص الاحتلال هشم كل عظام صدر المريض ودخل في عملية معقدة».

وتابع: «الاحتلال قصف مجموعة النازحين التي خرجت من مجمع الشفاء، صباح اليوم، كما قصفت العناية الفائقة المركزية في الجناح الشرقي للمجمع بقذيفة».

ولفت إلى أن «الواقع يندى له الجبين في مجمع الشفاء»، معقبًا: «الساحة ممتلئة بالجثث التي تعفنت ونخاف من الأوبئة، رأينا كلاباً مسعورة فرت من الحرب ودخلت إلى المستشفى وبدأت تنهش الجثث الملقاة أمامنا في الشفاء».

وأشار إلى أنهم لم يتمكنوا من تحريك الجثث لأن القناصة الإسرائيلية متواجدة في محيط المستشفى، وتطلق النار على أي شخص يتحرك.

وأعلن وجود 100 جثة في ساحة الشفاء، ذاكرا أن «ثلاجة الموتى تعفنت وخرجت منها الديدان بسبب انقطاع الكهرباء».

وأكمل: «طالبنا الجميع أن يسمح لنا بدفن الموتى داخل المستشفى، لكن الجرافة التي جاءت للحفر استهدفت، لو لم نخرج الجثث ونكرم الشهداء ودفنهم بما يليق بهم، فستحدث أوبئة كبيرة».

وأوضح أن «5 من الجرحى لقوا حتفهم في العناية الفائقة بسبب نقص الدواء»، داعيًا إلى تكريم الشهداء ودفنهم، خاصة أنهم ضحوا بكل شيء من أجل فلسطين وحب الأقصى الشريف.