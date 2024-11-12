كالاس: على الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر صرامة تجاه الصين لدعمها روسيا

قالت المرشحة لمنصب مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنه يجب على التكتل اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين بسبب دعمها لروسيا في غزوها الشامل لأوكرانيا.

وأضافت كالاس في جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه "بدون دعم الصين لروسيا، لن تتمكن موسكو من مواصلة حربها بنفس القوة".

وقالت كالاس إن الصين يجب أن تدفع "تكلفة أعلى" لتزويدها الكرملين بالمواد اللازمة لصناعة الأسلحة ومساعدة روسيا في التهرب من عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ودعت كالاس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، مضيفة أنه بحلول الوقت الذي تحتاج فيه الدول إلى استخدام مثل هذه الموارد، يكون الأوان قد فات لاتخاذ قرار شرائها.

وقالت كالاس أمام نواب أوروبا: "يتعين علينا اتخاذ القرارات الآن، عندما نكون في وقت السلم، حتى نكون مستعدين عندما يحين الأمر".

وقالت رئيسة الوزراء الإستونية السابقة أيضا إن التكتل يجب ألا يقبل أن تقوم كوريا الشمالية وإيران وروسيا بإنتاج ذخيرة لحرب أوكرانيا تفوق ما تستطيع الولايات المتحدة والدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي إنتاجه.

وفي رسالة واضحة للإدارة المقبلة في أمريكا قالت كالاس إن واشنطن لا تستطيع أن تركز على الصين وحدها وضع أوكرانيا في الاعتبار، حيث إن القضيتين مترابطتين.

وقالت كالاس "إذا كانت الولايات المتحدة قلقة بشأن الصين، أو غيرها من الجهات الفاعلة، فعليها أيضا أن تقلق بشأن كيفية ردنا في حرب روسيا ضد أوكرانيا"، مشيرة إلى العلاقات المتنامية بين موسكو وبكين.