هولندا تبدأ إجراء عمليات تفتيش على الحدود في ديسمبر

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تعتزم هولندا البدء في إجراء عمليات تفتيش على الحدود في التاسع من ديسمبر المقبل.

وقالت وزيرة اللجوء اليمينية المتطرفة مارجولين فابر في لاهاي، يوم الإثنين، إن الشرطة الحدودية ستنشر فرقا متنقلة لمكافحة "الهجرة غير القانونية وتهريب المهاجرين".

وأضافت أن حركة المرور الخاصة والتنقل بالشاحنات لن تتأثر كثيرا بهذا الإجراء.

وقالت الوزيرة إن عمليات التفتيش من المقرر أن تستمر في البداية لمدة ستة أشهر. وكان من المقرر أن تبدأ في نوفمبر الجاري.

وأعربت البلديات الحدودية عن معارضتها لعمليات التفتيش. وأكدت في بيان مشترك أن هذه خطوة "ضارة" و"حل وهمي".