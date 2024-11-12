 المحكمة العليا الأمريكية ترفض نقل قضية مارك ميدوز إلى المحكمة الفيدالية - بوابة الشروق
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المحكمة العليا الأمريكية ترفض نقل قضية مارك ميدوز إلى المحكمة الفيدالية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 5:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 5:45 م

رفضت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، السماح مارك ميدوز الرئيس السابق لموظفي البيت الأبيض إبان حكم دونالد ترامب بإحالة قضية التدخل في الانتخابات ضده في ولاية جورجيا إلى المحكمة الفيدرالية.

كان ميدوز واحدا من 19 شخصا تم اتهامهم في جورجيا بالمشاركة في مخطط غير قانوني لإبقاء الرئيس آنذاك دونالد ترامب في السلطة بعد خسارته انتخابات 2020.

كما تم اتهام ترامب أيضا، رغم أنه بعد فوزه بإعادة انتخابه الأسبوع الماضي لولاية ثانية، لايبدو من المرجح إجراء أي محاكمة، على الأقل أثناء توليه منصبه. ونفى الاثنان ارتكاب أي مخالفات.


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