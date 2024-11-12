محافظ شمال سيناء يتفقد مدرسة وحضانة للأطفال في قرية الروضة

أجرى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، زيارة لقرية الروضة، حيث تفقد حضانة الأطفال، ومدرسة ابتدائية مشتركة.

وأثني محافظ شمال سيناء، على العملية التعليمية، واشترك مع متطوعي الهلال الأحمر بتوزيع الحقائب والأدوات المدرسية على الطلبة، كما تم المرور على أعمال القافلة الطبية، واستمع لعدد من المرضى والأطباء والممرضين والمتطوعين من الهلال الأحمر.

فيما تفقد مسجد الروضة بعد إعادة فرشه، حيث جلس المحافظ مع كبار مشايخ القرية، وعدد من المواطنين بالمقعد الخاص بالقرية، وتناولوا الحديث عن بعض الأمور المتعلقه بقريه الروضه وفي نهايه الزياره وجه المحافظ الشكر لجمعيه الهلال الأحمر ممثله في الدكتور خالد زايد و الشيخ مسعد حامد والشيخ سليمان أشميط علي جهودهم وتعاونهم الكبير مع ديوان عام المحافظة، ومن المنتظر أن يتم إعادة الاحتفال بذكرى شهداء قرية الروضه الأبرار.