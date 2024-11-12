ماذا تتضمن أجندة ترامب لفترته الجديدة كرئيس للولايات المتحدة؟

قال جون عاكروي، مدير حملة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السابق في ولاية ميشيجان، إن الأخير "وضع أجندة العمل الخاصة به حتى قبل أن يتم تنصيبه بشكل رسمي" في 20 يناير المقبل.

وأضاف عاكروي في حديثه إلى قناة "الحرة"، أن ترامب "كان واضحا بشأن خططه المتعلقة بمستقبل الولايات المتحدة"، مضيفا: "أعتقد أننا سنرى دعما من أغلبية المجتمع الأمريكي لتنفيذ الكثير من وعوده".

وحسب "الحرة"، فإن ترامب يملك أجندة "جريئة" لفترة رئاسته الثانية، مع التركز قبل توليه السلطة على ملف المهاجرين، من خلال إعادة توم هومان لتولي مسئولية تأمين الحدود.

وهومان هو المسؤول عن ملف الحدود الجنوبية والشمالية والأمن الجوي والبحري وجهود ترحيل المخالفين، والمعروف "بقيصر الحدود".

وتعهد ترامب في وقت سابق بتنفيذ أجندة طموحة للغاية في يومه الأول بعد أن يتم تنصيبه في العشرين من يناير المقبل.

وترتكز معظم هذه الخطط على تنفيذ سياسات صارمة، عكس جوانب رئيسية من أجندة إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

كما تتمحور الإجراءات المقترحة، وفق مراقبين، حول العفو عن المعتدين على مبنى الكابيتول، وترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال عاكوري إن الإدارة الأمريكية المقبلة "لن تكون معادية للمهاجرين"، مؤكدا: "نريد أن تتم الأمور بشكل قانوني ومنظم، فعلى سبيل المثال، فإن والدي قدم من لبنان كمهاجر واتبع الخطوات الضرورية والقانونية للحصول على الجنسية الأمريكية".

وتابع: "هناك دول مثل إيران وفنزويلا وغيرها ترسل لنا (مهاجرين سيئين) بطرق غير قانونية عبر الحدود الجنوبية لبلادنا، وبالتالي لا يمكن التفكير في تكلفة أكبر مقارنة بالأمور التي سيفعلونها في أراضينا بعد وصولهم إليها".

وبشأن قدرة ترامب وفريقه على تخفيض أسعار السلع والوقود في سوق حر مثل الولايات المتحدة وبالتزامن مع ارتفاع نسب التضخم في الوقت الحالي، أوضح عاكوري أن "التضخم الذي جرى في السنوات الماضية لم أشهد له مثيلا في حياتي، وبالتالي بالكاد كان الأمريكيون يستطيعون توفير تكاليف الطعام ورسوم المدارس لأطفالهم".

وتابع: "ترامب بالأساس رجل أعمال، ولديه روابط تاريخية وعلاقات جيدة مع رؤوساء الشركات، وبالتالي يستطيع أن يشكل معهم فرق عمل من أجل تخفيض أسعار المواد الغذائية والوقود وغيرها".

وبالنسبة للملفات الخارجية، قال عاكوري إن ترامب "سيسعى إلى إنهاء الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط"، معتبرا أنه "سيحرص على أن يحل السلام فيهما".