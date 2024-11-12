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خاطب الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوج نظيره الأمريكي جو بايدن خلال زيارته للبيت الأبيض، موجهاً الحديث له بالقول: "أنت أكيد صهيوني وأشكرك لأنك كنت صديقا مميزا لإسرائيل".

ورد عليه بايدن بالقول: "لا يجب أن تكون يهوديا لتصبح صهيونيا"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق، ذكر بيان صادر عن مكتب هرتسوج أنه سيجتمع مع بايدن في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، لبحث الأزمتين في غزة ولبنان، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء.

ويأتي ذلك فيما قالت منظمات إغاثة أمريكية إن "إسرائيل فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية بتيسير تقديم الإغاثة الكافية للمدنيين بغزة"، مؤكدة أن "عرقلة إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة أدت إلى زيادة الوفيات ومعاناة المدنيين".

وأضافت المنظمات أنه "يجب تحميل إسرائيل مسؤولية فشلها في توفير قدر كاف من الغذاء والدواء للمحتاجين في غزة".

وأشارت إلى أن "إسرائيل تسببت في ظروف تقترب من المجاعة لـ800 ألف مدني في مختلف أنحاء غزة".