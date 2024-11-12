الصين: منتجو السلع المرتبطة بترامب يشهدون رواجا بعد فوزه في الانتخابات

رغم أن من الواضح أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لا يحب الواردات من الصين، فقد استفاد قطاع واحد على الأقل من الاقتصاد الصيني من فوزه في الانتخابات، وهو منتجو السلع المرتبطة بترامب، حسبما أفادت صحيفة في هونج كونج اليوم الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، عن ريكي لوه /30 عاما/ الذي يعمل بالتجارة الإلكترونية، قوله اليوم الثلاثاء، :"في الليلة التي تم فيها إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية ، ارتفعت مبيعاتي إلى أكثر من 3000 طلب في ليلة واحدة"، مضيفا أن الطلبات اليومية كانت تصل في السابق إلى "حفنة من السلع المتعلقة بترامب" .

وأوضح لوه، أن هامش الربح الذي يحققه ضخم للغاية، حيث إنه يشتري قبعات ترامب مقابل 56ر0 دولار للواحدة من الشركات المصنعة لها في الصين ويبيعها مقابل 9 دولارات في أمريكا.

ويتم عرض هذه السلع ، على سبيل المثال ، عبر المنصة الصينية "تيمو" ، أو أمازون.

وقال التقرير إن الكثير من السلع المتعلقة بترامب تأتي من مدينة "إيوو" بشرق الصين. وتعد هذه المنطقة واحدة من أكبر مراكز التجارة والإنتاج للسلع الصغيرة في العالم.

وقال رجل أعمال متخصص في مساعدة الشركات الصينية على البيع بالأسواق الخارجية، للصحيفة إنه منذ فوز ترامب ، تلقى 10 أضعاف الاستفسارات من تجار "إيوو"، مقارنة بما كان الأمر عليه قبل الانتخابات.

ويشار إلى أنه سيكون هناك تهديد بمزيد من التصعيد في النزاع التجاري بين بكين وواشنطن في عهد ترامب.

كان ترامب فرض خلال فترة ولايته رسوما جمركية عقابية كبيرة على العديد من السلع الصينية.

وخلال حملته الانتخابية الأخيرة، تحدث ترامب عن فرض رسوم استيراد بنسبة 60٪ على الواردات من الصين.