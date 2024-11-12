أمين عام مساعد نقابة الأطباء: فيديو الطبيبة وسام شعيب إفشاء لسر المرضى

قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن لجنة آداب المهنة بالنقابة تجري تحقيقاتها بسرية واستقلال تام عن مجلس النقابة، ولا يطلع رئيس المجلس على نتائجها إلا بعد انتهائها، سواء بالبراءة أو الإدانة.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن رأي النقابة منفصل عن رأي اللجنة، مضيفا أن النقابة تعتبر خصوصية المريض وشكواه مسألة مقدسة لا يجوز التحدث عنها بشكل مباشر، أو ذكر تفاصيل يمكن منها الاستدلال على شخصية المريض كما حدث في فيديو طبيبة النساء والولادة وسام شعيب.

وأشار إلى أن الفيديو يخالف آداب المهنة ويفشي سر المريض وفقا للشكاوى الواردة وانطباعات النقابة الشخصية، مشددا أن لجنة التحقيق بالنقابة هي من ستصدر القرار النهائي.

وأضاف أن النقابة ما زالت تحاول معرفة كيفية تحريك الدعوى في النيابة العامة، وما إذا كان ذلك بتحريك من النائب العام أم بناء على شكاوى مقدمة، متابعا: «حتى الأمس كنا نرى القضية تأديبية ونقابية، لكن لا يوجد لدينا خليفة عن الشق الجنائي».

وقررت نيابة مركز كفر الدوار حبس الطبيبة وسام شعيب، صاحبة فيديو الحمل المثير للجدل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما وجهت النيابة للطبيبة تهم تكدير السلم العام، والإساءة إلى المجتمع المصري، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي