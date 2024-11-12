الأونروا: لم يُسمح بدخول أي طعام لمدة شهر للمنطقة المحاصرة بشمال غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إنّ وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كافٍ، في مواجهة الوضع الكارثي في القطاع المحاصر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الوكالة، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في قطاع غزة كارثي.

وأشارت إلى أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر، وبلغ المتوسط لشهر أكتوبر الماضي 37 شاحنة يوميا، عبر قطاع غزة بأكمله.

وأكدت أن 37 شاحنة يوميا لسكان يبلغ عددهم 2,2 مليون نسمة يحتاجون إلى كل شيء، ليس كافيا على الإطلاق.

وذكرت الوكالة: «بينما نتلقى شهادات لأشخاص على الأرض يستجدون فتات الخبز أو الماء، لا تزال الأمم المتحدة ممنوعة من الوصول إلى هذه المنطقة».

وتابعت: «لم يُسمح بدخول أي طعام لمدة شهر كامل إلى المنطقة المحاصرة في شمال غزة. وقد رُفضت جميع الطلبات التي قدمتها الأمم المتحدة للوصول إلى هذه المنطقة».

وأعربت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن قلقها أيضا، وكتبت عبر منصة «إكس»: «مع تدهور الوضع في شمال غزة، لا يزال عدم الحصول على الرعاية الطبية المناسبة يؤثر في المدنيين».