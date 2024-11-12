المدير الرياضي لـ سانت بولي: مرموش يتمتع بمهارات غير عادية

أشاد أندرياس بورنمان، المدير الرياضي السابق لنادي سانت بولي، بالأداء الذي يقدمه عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، والذي سبق له اللعب مع سانت بولي.

ويقدم مرموش أداءً مميزًا في الموسم الحالي مع نادي آينتراخت فرانكفورت، حيث سجل 24 في 16 مباراة بجميع المسابقات، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني بالتساوي مع هاري كين برصيد 11 هدفًا.

وقال أندرياس بورنمان في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي ألمانيا»: «لقد كان مرموش يتلاءم جيدًا معنا كلاعب معار واستفاد أيضًا من خبرة شريكه جويدو بورجستالر، لقد كانت طاقته وحيويته رائعة بشكل واضح».

وأكد المدير الرياضي السابق لنادي سانت بولي أن النادي حاول الحصول على عقد طويل مع مرموش، لكن دون جدوى.

وأوضح بورنمان: «لا أؤمن بالادعاء بأنه كان من الممكن توقع التطور في ذلك الوقت.. ولكن ما كان واضحًا بالفعل رؤيته مع كل من فيكتور وعمر خلال فترة وجودهما في سانت باولي أن كلاهما يتمتع بتركيز استثنائي ومهارات غير عادية».

وتابع: «ليس مجرد قوة معينة، ولكن مهارتين أو ثلاث مهارات كانت ذات صلة بشكل خاص في ذلك الوقت، وسنهما الصغير كذلك كان أمرًا مميزًا».

وأتم: «بالمناسبة، كلاهما لا يزال مهتمًا جدًا بنادي سانت باولي، نحن سعداء جدًا لفيكتور وعمر لأنهما اختارا مثل هذا الفريق، وهم بالطبع حزينون بعض الشيء لأنهم لم يعودوا معنا».

مرموش لعب معارًا لنادي سانت بولي في النصف الثاني من موسم 2020-2021، كما لعب المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس لذات النادي قبله بموسم.