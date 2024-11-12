 باكستان تتخذ إجراءات جديدة بعد تحذير الأمم المتحدة بشأن الضباب الدخاني السام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باكستان تتخذ إجراءات جديدة بعد تحذير الأمم المتحدة بشأن الضباب الدخاني السام

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 2:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 2:52 م

اتخذت باكستان، اليوم الثلاثاء، إجراءات جديدة للسيطرة على الضباب الدخاني السام، بعدما حذرت الأمم المتحدة من أن هناك أكثر من 11 مليون طفل قد يكونون معرضين للإصابة بأمراض الرئة.

وأمرت الحكومة بإغلاق المدارس في أنحاء إقليم البنجاب، كما سيتم إغلاق الأسواق في تمام الساعة الثامنة مساء، وتم توجيه جميع المكاتب العامة والخاصة بخفض عدد العاملين لديها إلى النصف، بحسب ما قالته رئيسة حكومة إقليم البنجاب مريم أورنجزيب.

وكانت حكومة البنجاب قد أمرت في وقت سابق من الشهر الجاري بإغلاق المدارس في ثماني مدن رئيسية، كما أمرت بإغلاق بعض الأعمال التجارية مثل أفران الطوب، للسيطرة على الانبعاثات.

وقد حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أن هناك أكثر من 11 مليون طفل دون سن الخامسة، يتنفسون الهواء السام، قد يكونون معرضين للإصابة بالأمراض في الإقليم.


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