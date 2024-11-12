حزب الله يقصف قصف قاعدة جوية إسرائيلية جنوب تل أبيب بصواريخ نوعية

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أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، قصف قاعدة جوية إسرائيلية جنوب تل أبيب بصواريخ "نوعية".

جاء ذلك بعدما أفاد جيش الاحتلال بدوي صفارات الإنذار في مناطق عدة في وسط إسرائيل واعتراضه مقذوفات أطلقت من لبنان.

وقال حزب الله في بيان، إنه استهدف عصر اليوم الثلاثاء، قاعدة تل نوف الجويّة جنوب تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الشرطة الإسرائيلية، بأن شخصين قُتلا في نهاريا بشمال إسرائيل بعد استهداف مبنى سكني.

يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن فرق الإنقاذ والإطفاء لا تزال تعمل في عدد من المواقع جراء سقوط صواريخ على نهاريا.

وأشارت إلى أن الصواريخ التي أطلقت من لبنان سقطت في أكثر من موقع في نهاريا ومحيطها.