 حزب الله يقصف قصف قاعدة جوية إسرائيلية جنوب تل أبيب بصواريخ نوعية - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 6:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

حزب الله يقصف قصف قاعدة جوية إسرائيلية جنوب تل أبيب بصواريخ نوعية


نشر في: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 5:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 5:58 م

أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، قصف قاعدة جوية إسرائيلية جنوب تل أبيب بصواريخ "نوعية".

جاء ذلك بعدما أفاد جيش الاحتلال بدوي صفارات الإنذار في مناطق عدة في وسط إسرائيل واعتراضه مقذوفات أطلقت من لبنان.

وقال حزب الله في بيان، إنه استهدف عصر اليوم الثلاثاء، قاعدة تل نوف الجويّة جنوب تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الشرطة الإسرائيلية، بأن شخصين قُتلا في نهاريا بشمال إسرائيل بعد استهداف مبنى سكني.

يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن فرق الإنقاذ والإطفاء لا تزال تعمل في عدد من المواقع جراء سقوط صواريخ على نهاريا.

وأشارت إلى أن الصواريخ التي أطلقت من لبنان سقطت في أكثر من موقع في نهاريا ومحيطها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك