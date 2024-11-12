معاريف: الجيش الإسرائيلي بدأ المرحلة الثانية من عملياته البرية في لبنان

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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش بدأ المرحلة الثانية من عملياته البرية في لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية باتجاه مناطق جديدة في خط القرى الثاني جنوبي لبنان، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان، مؤكدا اعتراض 3 صواريخ وسقوط البعض الآخر في مناطق مفتوحة.

وأفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل بسقوط قتيلين في نهاريا شمالي إسرائيل جراء إطلاق صواريخ من لبنان.

من جانبها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات إنذار دوت في نهاريا وبلدات بالجليل الغربي وتل أبيب ومحيطها.

كما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط صاروخين في منطقة مفتوحة بحيفا بعد محاولات لاعتراضهما، واعتراض طائرة بدون طيار أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي.