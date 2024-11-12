يقام حفل توقيع كتاب الأطفال الشيق "هيا بدلتي الخارقة" بحضور المؤلف الكاتب والحكاء العماني أحمد الراشدي، يوم الخميس المقبل الموافق 14 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الثالثة مساء، في جناح الدار رقم D59 بالقاعة المركزية في صالون الجزائر الدولي للكتاب 2024.

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لتعرف سرَّ القوة الخارقة في داخل كل واحدٍ وواحدة منَّا.

أحمد الراشدي؛ باحث وحكّاء من سلطنة عُمان، حصل على شهادة الماجستير، بتقدير امتياز، من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، ولأنه عاشق للقراءة والحكايات وأدب الطفل، فقد أسس وعمل، ولا يزال يعمل، في العديد من المؤسسات والجمعيات والأنشطة في مجال ثقافة الطفل، ومنها: تأسيس ومتابعة عمل مبادرة «القرية القارئة» في سمائل لتشجيع الأطفال على القراءة منذ عام 2010 حتى اليوم، ثم في 2012 قام بإعداد وتقديم برنامج إذاعي بعنوان «نزهة القارئ الصغير» في إذاعة عُمان، وهو عضو فرقة مسرح الدن للثقافة والفن. شارك في الكثير من الفعاليات والمهرجانات في عُمان والمغرب وتونس ومصر، وكثير من البلاد الأخرى.