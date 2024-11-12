 دول مجلس التعاون: تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي تمثل انتهاكا سافرا للقوانين والمعاهدات الدولية - بوابة الشروق
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دول مجلس التعاون: تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي تمثل انتهاكا سافرا للقوانين والمعاهدات الدولية

الرياض - (قنا)
نشر في: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 10:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 10:12 م

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي، تمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين والمعاهدات الدولية وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وشدد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان، اليوم الثلاثاء، على رفض دول المجلس لمثل هذه التصريحات والسياسات الاستفزازية التي تؤكد على السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلية الرامية إلى تقويض فرص السلام، وإطالة أمد الصراع في المنطقة وتأجيجه.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الوقت ذاته، أن دول المجلس تقف صفا واحدا بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق، لحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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