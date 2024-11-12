أردوغان يؤكد خلال لقاء مع رئيس وزراء بريطانيا حرص تركيا على إنهاء صراعات المنطقة

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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية، في العاصمة الأذربيجانية باكو.

جاء ذلك على هامش قمة أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 29»، التي انطلقت في وقت سابق الثلاثاء، بحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، أفاد البيان بأن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وأكد الرئيس أردوغان، استمرار الجهود لتطوير العلاقات التركية البريطانية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

كما شدد على مواصلة تركيا الجهود التي تبذلها لإنهاء الصراعات في المنطقة، وبخاصة في أوكرانيا وفلسطين ولبنان.

وحضر اللقاء المغلق من الجانب التركي، وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، ومسئولون آخرون من البلدين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت في باكو أعمال قمة «كوب 29» بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وشركات ناشطة في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، ومنظمات معنية بمحاربة تغير المناخ.