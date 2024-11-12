اندلاع حريق في مستودع وقود روسي إثر هجوم بمسيرات أوكرانية

اندلع حريق في مستودع للوقود بمدينة ستاري أوسكول في منطقة بيلجورود الحدودية، غربي روسيا، إثر هجوم بطائرات مُسيرة أوكرانية خلال الليل.

وقال حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، عبر تطبيق تليجرام اليوم الثلاثاء، إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد النيران، مضيفا أنه لم تقع وفيات أو إصابات.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 13 طائرة مُسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 13 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 9 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و2 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و2 فوق أراضي مقاطعة كورسك".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.