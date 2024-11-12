فتح باب حجز تذاكر مباراة منتخب مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

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أعلنت شركة تذكرتي، مساء اليوم الثلاثاء، فتح باب الحجز لتذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره بوتسوانا، في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويحتضن ملعب الدفاع الجوي المواجهة المرتقبة بين منتخبنا الوطني وبوتسوانا، المقرر إقامتها مساء يوم الثلاثاء القادم، في تصفيات أمم إفريقيا.

وكتب الحساب الرسمي لشركة تذكرتي على منصة «فيسبوك»: «تم فتح باب الحجز لمباراة ‘منتخب مصر الأول و منتخب بتسوانا الأول' ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢٥».

وجاءت أسعار تذاكر مواجهة منتخب مصر ضد بوتسوانا كالآتي:

الدرجة الثالثة: 75 جنيها

الدرجة الثانية: 100 جنيها

الدرجة الأولى: 150 جنيها