الولايات المتحدة تستهدف مواقع مدعومة من إيران في سوريا

استهدفت الولايات المتحدة تسعة أهداف في موقعين بسوريا يوم الإثنين، وذلك لمهاجمة ميليشيات مرتبطة بإيران كانت قد شنت هجمات على القوات الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أفادت القيادة المركزية الأمريكية.

ولم تُسجل أي إصابات بين القوات الأمريكية في الهجمات، ولكن حتى مساء يوم الإثنين، لم تقدم وزارة الدفاع الأمريكية مزيدا من التفاصيل حول المواقع الأمريكية في سوريا التي تم استهدافها أو المواقع التي تم ضربها من قبل القوات الأمريكية في المقابل.

ويوجد حوالي 900 من القوات الأمريكية في سوريا للمساعدة في تنفيذ مهام ضد مقاتلي تنظيم "داعش". وفي فبراير، شنت الولايات المتحدة هجوما واسعا على مواقع ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا ردا على هجوم بطائرة مسيرة في الأردن أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الجيش الأمريكي.

ومنذ الهجوم الذي شنته حركة حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر، ورد فعل إسرائيل الواسع في غزة، نفذ مقاتلون مدعومون من إيران والذين يرتبطون بشكل غير مباشر بحماس هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على قواعد تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا.