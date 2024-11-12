واشنطن: إسرائيل اتخذت خطوات للتعامل مع التدابير الواردة في رسالتنا بشأن الوضع الإنساني بغزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إسرائيل اتخذت عددا من الخطوات للتعامل مع التدابير التي جاءت في رسالة وزيري الخارجية والدفاع أنتوني بلنينكن ولويد أوستن بشأن الوضع الإنساني في غزة.

ونقلت وكالة رويترز عن الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن تقديراتها لا تشير إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي.

وأضافت أن هناك استمرارًا للمناقشات مع من وصفهم بالشركاء في إسرائيل بشأن الخطوات التي اتخذوها.

يُشار إلى أن الرسالة التي تعلق عليها الخارجية الأمريكية، كان قد بعثها أوستن وبلينكن لإسرائيل في منتصف أكتوبر.

وفي الرسالة، حذّرت الولايات المتحدة إسرائيل من احتمال تأثّر المساعدات الأمريكية لها في حال لم يسجَّل تحسُّن في تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي ذلك الحين، قال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر: «بلينكن وأوستن أكّدا للحكومة الإسرائيلية وجوب أن تُجري تعديلات، لنرى مجدّداً ارتفاع مستوى المساعدات التي تدخل غزة عن المستويات المتدنية للغاية التي هي عليها اليوم».