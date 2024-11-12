محكمة الاستئناف الهولندية تصدر حكمها في دعوى ضد شركة شل بسبب المناخ اليوم

تصدر محكمة الاستئناف الهولندية في مدينة لاهاي اليوم الثلاثاء حكمها في الدعوى القضائية المقامة ضد شركة الطاقة العملاقة شل بسبب التغير المناخي.

وكانت مجموعة منظمات بيئية هولندية قد أقامت دعوى ضد شل بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحصلت على حكم لصالحها في 2021. وأمرت محكمة هولندية في حكمها السابق الشركة بخفض صافي الانبعاثات الكربونية بنسبة 45% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2019.

ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف في لاهاي اليوم حكمها في الاستئناف على الحكم السابق.

ولم تكن أي محكمة قد أصدرت قبل ذلك حكما يلزم أي شركة باتخاذ إجراءات مشددة لحماية المناخ. ولا ينطبق الحكم على انبعاثات الشركة فقط، وإنما أيضا على مورديها ومستخدمي منتجاتها.

وعندما أقيمت الدعوى لأول مرة كان المقر الرئيسي لشركة شل في لاهاي.

واستأنفت شركة شل على الحكم، مؤكدة أن اتفاقية باريس للمناخ لا تفرض أي التزام على الشركات لخفض الملوثات. وتؤكد الشركة أن الأمر ينبغي أن يكون من اختصاص الحكومات، وليس المحاكم، لإصدار مثل هذه الإجراءات.

كما تقول الشركة إنها لا تستطيع أن تتحمل أي مسؤولية قانونية عن الانبعاثات الكربونية التي يصدرها عملاؤها.