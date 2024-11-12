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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان، مؤكدا اعتراض 3 صواريخ وسقوط البعض الآخر في مناطق مفتوحة.

وأفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل بسقوط قتيلين في نهاريا شمالي إسرائيل جراء إطلاق صواريخ من لبنان.

من جانبها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات إنذار دوت في نهاريا وبلدات بالجليل الغربي وتل أبيب ومحيطها.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط صاروخين في منطقة مفتوحة بحيفا بعد محاولات لاعتراضهما، واعتراض طائرة بدون طيار أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن إصابة 5331 ضابطا وجنديا منذ اندلاع الحرب على مختلف الجبهات، جروح 779 منهم صعبة.

وأضاف أن 261 عسكريا يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة ولبنان حالات 23 منهم خطرة.

وأشار إلى أن 56 عسكريا قتلوا وأصيب 1152 آخرون بنيران صديقة أو بسبب حوادث عملياتية منذ بدء الحرب.