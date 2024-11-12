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قال حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، إن "قرار العدو الانتقال للمرحلة الثانية من المناورة البرية سيكون مصيره الخيبة وحصاده المزيد من الخسائر".

وأضاف حزب الله أنه اتخذ كافة "الإجراءات لخوض معركة طويلة ومنع العدو من تحقيق أهدافه دفاعا عن حرية وسيادة لبنان"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الجيش بدأ المرحلة الثانية من عملياته البرية في لبنان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية باتجاه مناطق جديدة في خط القرى الثاني جنوبي لبنان، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

من جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إن "الجيش يعمل بشكل قوي ونحن نهاجم في بيروت والضاحية وفي سوريا".