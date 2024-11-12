 ترامب يطلب من مايك والتز تولي منصب مستشار الأمن القومي - بوابة الشروق
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ترامب يطلب من مايك والتز تولي منصب مستشار الأمن القومي

مايك والتز
مايك والتز
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 8:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 8:36 ص

طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من النائب مايك والتز، ضابط الحرس الوطني المتقاعد ، أن يكون مستشاره للأمن القومي، وفقا لما ذكره شخص مطلع على الأمر يوم الاثنين.


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