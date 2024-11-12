إعلام إسرائيلي: إحباط عملية طعن جنود في الضفة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإحباط عملية طعن جنود إسرائيليين في الضفة الغربية، وفقاً لما أوردته قناة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن فلسطينيا ترجل من مركبة وحاول تنفيذ عملية الطعن عند حاجز دير شرف غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية قبل أن يطلق جنود الاحتلال النار عليه واستشهاده، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

ويأتي ذلك فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأكيده بمحادثات مغلقة خلال الأيام الماضية ضرورة إعادة قضية ضم الضفة الغربية لجدول أعمال حكومته عند تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 يناير المقبل، بحسب الجزيرة.

وذكرت هيئة البث نقلا عمن وصفتهم بالمقربين من نتنياهو قولهم إن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل موجودة بالفعل، وعملت عليها إسرائيل منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب كجزء مما تسمى بصفقة القرن.

وأضافوا أن الخطط تتضمن خرائط مفصلة وأوامر توسيع المستوطنات وصياغة لقرار حكومي.