لوكاشينكو ينتقد قادة الدول الغنية لغيابهم عن قمة كوب 29

انتقد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، قادة الدول الغنية لغيابهم عن محادثات المناخ الجارية في باكو، عاصمة أذربيجان، وقال إن أزمة المناخ تتفاقم بسبب الصراعات حول العالم.

وقال لوكاشينكو الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب في اليوم الثاني من محادثات المناخ الأممية في باكو معاتبا: "إن الأشخاص المسؤولين عن هذا غائبون".

واختص لوكاشينكو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى الاتفاق التاريخي لبذل جهود للحد من درجة حرارة الأرض عند 5ر1 درجة مئوية، الذي تم إبرامه في باريس في 2015.

ويعد ماكرون واحدا من عدة شخصيات كبيرة غائبة عن القمة التي تستمر أسبوعين باكو، ومن بينهم أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.