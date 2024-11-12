رد محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، على مقترح انسحاب قوات الحزب من جنوب لبنان إلى شمال نهر الليطاني وتولي الجيش اللبناني والقوات الدولية المنطقة.

وقال خلال تصريحات لـ الجزيرة مباشر، إن «الجيش اللبناني والقوات الدولية كانت موجودة سابقا، وكان سكان القرى المؤيدون للمقاومة متفاهمين معهم، ويتعاونون جميعا؛ لكن جيش العدو هو من يعتدي ويقتل أفراد القوات الدولية والجيش اللبناني».

وتابع «لا نرى أي خرق لسيادتنا الوطنية بوجود القوات الدولية والجيش اللبناني»، موضحا أن شروط حزب الله تتمثل في بندين أساسيين؛ وقف كامل للعدوان الإسرائيلي على لبنان، ورفض أي بند يمس سيادة لبنان.

وأشار إلى أن البند الثاني يبحث بين اللبنانيين أنفسهم، مشددا أن الحزب لن يقبل أن يصبح لبنان مباحا للعدو في أجوائه ومياهه وأرضه؛ بإقرار وغطاء دولي.

وشدد أن فك الارتباط مع المقاومة في غزة وكل النقاط الأخرى تعتبر سلة واحدة، مضيفا أن حزب الله مستعد لبحثها واتخاذ القرار المناسب بعد وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدا أن هذا لا يعني تأييد استمرار العدوان على غزة.

وأضاف أن الحرب على لبنان كانت مدبرة مسبقا من قبل العدو الإسرائيلي قبل عملية طوفان الأقصى، متابعا: «نحن نقاتل دفاعا عن لبنان أولا، وأهلنا في الجنوب يثقون بنا ومستعدون للتضحية كما بيئة غزة التي ترفض أن تهاجر وتترك أرضها وتفضل الموت وتقاوم وتصمد حتى تحقق الانتصار، وسيرى العالم عن أي انتصار نتكلم، عن انتصارنا في غزة وانتصارنا في لبنان عندما يأتي وقت النصر رغم كل الدمار، وسيفهم العالم من انتصر ومن هزم».