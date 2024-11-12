بروس: سأرحل عن تدريب منتخب جنوب إفريقيا في هذه الحالة

قال البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، إنه سيرحل عن تدريب منتخب البفانا بفانا حال الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

ومن المقرر أن يواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره الأوغندي يوم الجمعة القادمة، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا، فيما سيلتقي مع نظيره جنوب السودان يوم الثلاثاء المقبل.

وقال بروس في تصريحات للصحفيين: «إذا خسرنا المباراتين القادمتين، سأعود إلى بلادي بلجيكا بعد 5 دقائق من مباراتنا الأخيرة أمام جنوب السودان».

وأتم: «نحتاج للتعادل في المباراتين لكي نتأهل إلى أمم إفريقيا، لأننا متفوقون في المواجهات المباشرة ضد الكونغو، لذلك إذا تعادلنا مرتين، وفازت الكونغو في المباراتين المتبقيتين، فسيكون لديهم نفس عدد النقاط مثلنا».