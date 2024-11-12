محافظ دمياط ووزير الزراعة يبحثان استعدادات موسم الزراعات الشتوية بخطة لتطهير الترع والمصارف

التقى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على هامش اجتماع عُقد اليوم لمناقشة الأعمال الجارية لصيانة المجاري المائية وتطهيرها في المحافظة. تأتي هذه الجهود ضمن الاستعدادات لموسم الزراعات الشتوية، حيث تم الاتفاق على التنسيق بين الجانبين لتنفيذ خطة دورية لتطهير الترع والمصارف، بما يضمن وصول مياه الري بكميات كافية للأراضي الزراعية خلال الموسم.



وأوضح بيان أصدره ديوان عام محافظة دمياط، أن المحافظ بحث مع الوزير الموقف التنفيذي لمشروع تغطية ترعة السنانية بطول 600 متر، والذي يهدف إلى إنشاء طريق يخدم مدخل مشروع تطوير عواصم المدن ومدينة رأس البر، ويُنفذ هذا المشروع بتمويل من صندوق التنمية الحضرية، وتم التأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال هذه الأعمال لضمان إنشاء الطريق وتوصيل المرافق اللازمة لمشروع تطوير عواصم المدن والمقر الجديد لنادي دمياط الرياضي.

كما ناقش الجانبان التحديات الفنية التي تواجه مشروعات تبطين الترع في مركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وتم استعراض آليات لتخطي هذه المعوقات بما يتماشى مع خطة محددة تضمن تحسين كفاءة الترع وتعزيز استفادة المزارعين من الموارد المائية.