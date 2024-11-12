فاتنفال السويدية تعتزم استثمار أكثر من 5 مليار يورو في الطاقة المتجددة بألمانيا

تعتزم شركة الطاقة السويدية فاتنفال استثمار أكثر من خمسة مليارات يورو في قطاع الطاقة المتجددة في ألمانيا بحلول عام 2028.

وأوضح المدير المالي لـ فاتنفال المسؤول عن السوق الألمانية، روبرت تسورافسكي، أن "ألمانيا هي السوق الأسرع نموًا للطاقة المتجددة في أوروبا"، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء في ألمانيا بنسبة 40% بحلول عام 2030، وقال إن هذه النسبة قد تتضاعف بحلول عام 2045. وأضاف: "نرى فرص نمو متنوعة لأعمالنا المتزايدة في مجال إنتاج الطاقة الخالية من الوقود الأحفوري وخدمات الطاقة."

وتابع تسورافسكي أن الشركة تهدف من ناحية إلى تعزيز التوسع في توليد الطاقة من المصادر الخالية من الوقود الأحفوري، وإلى زيادة قدرات التخزين من ناحية أخرى، وقال إن فاتنفال ستقوم سنويًا ببناء محطات للطاقة الشمسية بطاقة 500 ميجاواط، إضافة إلى بطاريات كبيرة بسعة 300 ميجاواط، وأردف:" وستجمع بين هاتين التقنيتين لضبط تذبذب إنتاج الطاقة الشمسية بما يتوافق مع استهلاك المستهلكين للكهرباء".

كما أشارت فاتنفال إلى مشاريع مزارع الرياح البحرية "نوردليشت/الضوء الشمالي/ 1 و2" في بحر الشمال، والتي ستدخل الخدمة بقدرة 6ر1 جيجاواط بحلول عام 2028.

وفي سوق التوريد، ستعتمد الشركة مستقبلا على توسيع شراكاتها الكهربائية مع عملائها من القطاع الصناعي الذين سيتعين عليهم تحويل إمداداتهم من الطاقة إلى الكهرباء الخضراء. وأشارت الشركة إلى عقود تم إبرامها بالفعل مع شركة "زالتسجيتر إيه جي" لصناعة الصلب وشركة "إيفونيك" للكيماويات. وأكد تسورافسكي أن "الشراكات الكهربائية توفر للمُنتجين والمستهلكين الصناعيين للكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، على حد سواء تأمينا في الاستثمارات، وأسعارًا مستقرة، وتوزيعًا للمخاطر".

كما ستعمل الشركة على توسيع نطاق أعمالها مع العملاء الأفراد، وستعتمد في ذلك مستقبلا على تعزيز خدمات الاستشارات وتركيب المعدات في الموقع. وأفادت فاتنفال بأنها تتعاون مع نحو 150 شركة حرفية محلية في تركيب المضخات الحرارية وأنظمة الطاقة الشمسية وأجهزة تخزين الكهرباء في المنازل. وفي الآونة الأخيرة، كانت الشركة السويدية أعلنت مؤخرا في برلين عن استحواذها على شركة "جيوسولار" الحرفية التي توظف حوالي 90 موظفًا.