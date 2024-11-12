رئيس وزراء نيوزيلندا يعتذر رسميا للناجين من سوء المعاملة بدور الرعاية الحكومية والدينية

قدم رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسمان اعتذارا "رسميا وغير مشروط" في البرلمان اليوم الثلاثاء عن إساءة المعاملة والتعذيب والإهمال الواسع الذي تعرض له مئات الآلاف من الأطفال والبالغين الضعفاء في دور الرعاية.

وقال لوكسمان: "كان الأمر مروعا. كان محطما للقلوب. كان خاطئا. ولم يكن يجب أن يحدث أبدا"، وذلك أثناء حديثه للمشرعين وحضور عام مزدحم بالناجين من تلك الانتهاكات.

وأفاد تقرير مروع نُشر في يوليو بأن حوالي 200 ألف شخص في الرعاية الحكومية والرعاية البديلة ورعاية المؤسسات الدينية تعرضوا لإساءات "لا يمكن تصورها" على مدار سبعة عقود، وذلك في ختام أكبر تحقيق أجري في نيوزيلندا.

وأضاف لوكسمان: "بالنسبة للكثيرين منكم، غيّر ذلك مجرى حياتكم، ولأجل ذلك، يجب على الحكومة أن تتحمل المسؤولية."

وتابع قائلا: "الكلمات تهم، وأقول هذه الكلمات بإخلاص .. لقد قرأت قصصكم، وأنا أصدقكم". وكان رئيس الوزراء يعتذر نيابة عن الحكومات السابقة أيضا، حسب قوله.

ووصف تقرير التحقيق النتائج بأنها "عار وطني"، بعد تحقيق استمر ست سنوات ويُعتقد أنه أوسع تحقيق من نوعه على مستوى العالم. ومن بين 650 ألف طفل وبالغ ضعيف في الرعاية الحكومية والأسر البديلة ورعاية الكنائس بين عامي 1950 و2019، في بلد يبلغ عدد سكانه اليوم 5 ملايين نسمة، تعرض ما يقرب من ثلثهم لإساءات جسدية أو جنسية أو لفظية أو نفسية. وكان العديد منهم ضحايا للاستغلال أو الإهمال.

وكان معظم هؤلاء الضحايا من السكان الماوريين، وهم السكان الأصليون في نيوزيلندا.

وكانت حكومة لوكسمان قد تعرضت لانتقادات من بعض الناجين والمدافعين في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قبل الاعتذار، لعدم إعلانها بعد عن خطط لتعويض مالي لأولئك الذين تعرضوا لسوء المعاملة.