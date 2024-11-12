مسئول فرنسي: الحكومة تعتزم تخفيف خطة زيادة الضرائب على أرباب الأعمال

قال وزير الموازنة الفرنسي لوران سانت مارتن، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعتزم الحد من حجم الزيادات الضريبية المقترحة على أصحاب الأعمال، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على السياسات الدعامة للشركات، مع العمل أيضا على سد الثغرات في المالية العامة ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن تقليل الإعفاءات الضريبية لتوظيف العمال ذوي الدخل المنخفض كان أحد البنود الرئيسية لمشروع قانون موازنة 2025 الذي تم تقديمه الشهر الماضي والذي يستهدف تحقيق 60 مليار يورو (8ر63 مليار دولار) من الزيادات الضريبية و خفض الإنفاق لخفض العجز.

وكان من المتوقع أن تساهم تلك التغييرات في الرسوم المدفوعة من أرباب العمل بنحو 4 مليارات يورو.

ونقلت بلومبرج عن الوزير القول إن الحكومة تتفاوض مع حلفائها في البرلمان من أجل تعديل "واضح وصريح" للخطة في غضون الأيام المقبلة.

وأضاف:" يتعين علينا الحفاظ على سياسات جانب العرض، والقدرة التنافسية للشركات الفرنسية وجاذبية بلدنا جميعها".