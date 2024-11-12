ألمانيا: القبض على شاب صغير بتهمة التخطيط لشن هجوم

اعتقلت السلطات الألمانية في مدينة إلمسهورن شمالي ألمانيا القبض على شاب صغير/17 عاما/ بتهمة التخطيط لشن هجوم.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال كبير ممثلي الادعاء العام في مدينة فلنسبورج (مدينتا إلمسهورن وفلنسبورج تقعان في ولاية شلزفيج-هولشتاين شمالي ألمانيا) اليوم الاثنين إن المشتبه به صدر بحقه أمر اعتقال بتاريخ السابع من الشهر الجاري بتهمة التآمر لارتكاب جريمة. وأضاف ممثل الادعاء أن الواقعة تتعلق بـ "سيناريو هجوم لكنه غير محدد على نحو واضح".

وحسب معلومات وردت لـ (د ب أ)، كان الشاب يخطط لاستخدام شاحنة في تنفيذ هجومه. ويحقق الادعاء العام في فلنسبورج مع الشاب بتهمة التحضير لجريمة عنف تهدد الدولة.

وامتنع الادعاء العام عن الإدلاء بتفاصيل إضافية حول جنسية الشاب أو كيفية تعقب المحققين له، ومن المنتظر الإعلان عن هذه المعلومات غدا الثلاثاء. ووفقًا لمعلومات (د ب أ)، فقد سبق وأن لفت الشاب انتباه الشرطة في وقت سابق من هذا العام.

من جهتها، أعربت وزيرة داخلية ولاية شلزفيج-هولشتاين، زابينه زوترلين-فاك، عن ارتياحها وقالت: "لقد قامت الأجهزة الأمنية بعمل جيد، ويبدو أنها منعت وقوع هجوم محتمل"، واستطردت السياسية المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي:" لهذا أشكر كل الزملاء المشاركين. يجب علينا أن نكون يقظين دائما".

وأضافت زوترلين-فاك أن الجهات المختصة على المستويين المحلي والاتحادي كانت حذرت منذ فترة من احتمالية تنفيذ خطط هجمات أيضا في ولاية شلزفيج-هولشتاين، مؤكدةً على وجود تهديد من الناحية النظرية (غير الملموسة)، وقالت "هذا ما يزيد من أهمية أن يكون هناك تبادل مكثف وسري وعابر للحدود"، ولفتت إلى أن الإعلان عن تفاصيل هذا الأمر هو شأن يخص الادعاء العام المختص