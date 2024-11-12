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مجلس الدوما الروسي يقر مشروع قانون يحظر تبني الأطفال الروس من قبل دول تسمح بالتحول الجنسي

موسكو - أ ب
نشر في: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 3:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 3:15 م

أقر مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء، القراءة النهائية لمشروع قانون يحظر تبني الأطفال الروس من قبل مواطني الدول التي يكون فيها التحول الجنسي قانونيا.

ومن المقرر أن يتم إحالة مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ الروسي، ثم إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوقيع عليه ليصبح قانونا.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة من التدابير التي تم إقرارها في السنوات الأخيرة لقمع الجنسانية غير التقليدية.

وقال رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، الذي وضع مشروع القانون، عبر تطبيق تليجرام، إن "من المهم للغاية القضاء على المخاطر المحتملة المتمثلة في تغيير الجنس الذي قد يتعرض إليه الأطفال المتبنون في هذه البلدان".

وذكر فولودين 15 دولة، على الأقل، ينطبق عليها القانون، تقع معظمها في أوروبا، بالإضافة إلى أستراليا والأرجنتين وكندا.

وتم حظر تبني الأطفال الروس من قبل المواطنين الأمريكيين في عام 2012.

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