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أعداد جريدة الشروق
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واشنطن تزعم: إسرائيل اتخذت إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 9:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 9:29 م

زعمت وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل اتخذت إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة تجاوبا مع رسالة وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن.

وقالت الخارجية الأمريكية: "لا نزال نتواصل مع الجانب الإسرائيلي لتقييم الوضع الإنساني في غزة"، مشيرة إلى أنه "ليس هناك تغيير في الموقف الأمريكي إثر انتهاء مهلة الأيام الثلاثين".

وأضافت: "واشنطن ستواصل تقييم التزام إسرائيل بالقانون الأمريكي"، مشيرة إلى أنه "لا تغيير في السياسة الأمريكية والوضع الإنساني في غزة لا يزال خطيرا".

وكانت الولايات المتحدة قد أمهلت الحكومة الإسرائيلية 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة، تجنبا لإجراءات تتعلق بالمساعدات العسكرية.

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