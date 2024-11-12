قاضي بنيويورك يقرر اليوم ما إذا كان سيتراجع عن إدانة ترامب في قضية الرشوة

من المقرر أن يتخذ قاضي، اليوم الثلاثاء،قرارا فيما إذا كان سيتراجع عن إدانة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب في قضية الرشوة، بسبب حكم محكمة أمريكية عليا بشأن الحصانة الرئاسية.

ويُكَلَف الآن القاضي خوان إم. ميرشان في نيويورك، والذي ترأس محاكمة ترامب التاريخية، باتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتراجع عن حكم هيئة المحلفين ويأمر بمحاكمة جديدة، أو أن يرفض حتى التهم تماما.

وقد يتناول حكم القاضي أيضا ما إذا كان سيتم الحكم على الرئيس السابق والمستقبلي، في الموعد المقرر في 26 من نوفمبر.

جدير بالذكر أن السياسي الجمهوري كان قد فاز الأسبوع الماضي بانتخابات الرئاسة مجددا، ولكن السؤال القانوني يتعلق بوضعه كرئيس سابق وليس كرئيس قادم.