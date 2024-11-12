قال جيش الاحتلال، إن رئيس أركانه الجنرال هرتسي هاليفي أجرى اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية وتقييمًا للوضع في منطقة جنوب لبنان برفقة قائد المنطقة الشمالية وقائد فرقة الجليل وقادة آخرين.

وتحدث هاليفي، عن العمليات التي تضمنت اغتيال العديد من قيادات حزب الله، وفي مقدمتهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي: «من نصر الله مرورًا بمجلس الجهاد لحزب الله وقادة الوحدات والمناطق المختلفة، وقادة القطاعات والمناطق والمجمعات وصولًا إلى الكثير من النشطاء، لقد قضينا على الكثير من القادة والمقاتلين وقضينا على العديد من القدرات».

وأضاف مخاطبًا قواته: «أنتم تخرجون من هنا الكثير من الأسلحة والصواريخ والمنصات الصاروخية. هذا أمر مهم جدًا».

ميدانيًّا، قال جيش الاحتلال إنه يعمل بقوة كبيرة، وشن هجمات وصفها بالقوية على ضاحية بيروت الجنوبية، واستهدف أهدافًا لحزب الله، وفق روايته.

وأضاف: «نحن نهاجم في العمق ونهاجم كثيرًا في سوريا وعلى حدود سوريا ولبنان لمنع دخول الأسلحة إلى حزب الله».

وزعم الجيش أن ما سماه «تطهير هذه المنطقة» سيمنحهم الشروط الأساسية للانطلاق منها وضمان الأمان في الوادي بالأسفل، على حد تعبيره.