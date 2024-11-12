 «الأفضل في العالم آخر 3 أشهر».. أسطورة ألمانيا يتغنى بـ عمر مرموش - بوابة الشروق
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«الأفضل في العالم آخر 3 أشهر».. أسطورة ألمانيا يتغنى بـ عمر مرموش

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 8:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 8:03 م

تغنى لوتار ماتيوس أسطورة كرة القدم الألمانية، مساء اليوم الثلاثاء، بالنجم المصري عمر مرموش جناح فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، والمتوهج خلال الآونة الأخيرة في مسابقة البوندزليجا.

قال ماتيوس في تصريحات لشبكة «سكاي»: «آينتراخت فرانكفورت يمتلك أحد أفضل المهاجمين في العالم، عمر مرموش لاعب رائع».

وأضاف: «إذا تواجدت جائزة لأفضل لاعب في العالم كل 3 أشهر، سيترشح عمر مرموش لها وسيحققها عن جدارة واستحقاق».

وتابع ماتيوس: «عمر مرموش خاص في هذا الموسم، ويتألق خارج الدوري الألماني أيضًا، وأتوقع أن يتطور كثيرًا في المستقبل».

وأتم: «عمر مرموش مثل هاري كين يستفيد من الفريق الذي يلعب له، ويتمركز في أماكن جيدة داخل الملعب، تُساعده على الإنهاء بالشكل المميز».


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