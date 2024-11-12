تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أسامة طلعت، من خلال لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية ومقررها الدكتور محمد أحمد مرسي، حلقة نقاشية بعنوان "الرؤية السياسية والاقتصادية لتطورات الوضع في المنطقة إقليميًا ودوليًا"، وذلك في السادسة مساء غدا بقاعة الفنون بالمجلس.

يدير الحلقة الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية - جامعة قناة السويس، عضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، ويشارك بها الدكتور أحمد يوسف أحمد - أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الدكتور عثمان أحمد عثمان - أستاذ الاقتصاد السياسي بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة، وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور نجاح الريس - أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية السياسية والاقتصاد بجامعة بني سويف.