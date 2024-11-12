اليونان تبحث عن طفل مفقود بعد جنوح قارب مهاجرين

تبحث السلطات اليونانية لليوم الثاني اليوم الاثنين عن طفل تم الإبلاغ عن فقدانه قبالة جزيرة ساموس في بحر إيجه بعد جنوح قارب صغير يحمل مهاجرين على شاطئ صخري.

وقال بيان لخفر السواحل إن 46 مهاجرا، من بينهم 21 طفلا، وصلوا بسلام إلى البر وتم تحديد موقعهم أمس الأحد. وأبلغت إحدى الناجيات السلطات أن طفلها سقط في الماء واختفى عندما اصطدم القارب المطاطي بالصخور.

وقام غواصون وسفن خفر السواحل بالبحث في المنطقة ولكن لم يجدوا أي أثر للطفل.

ولم تعرف على الفور جنسيات الأشخاص الذين كانوا على متن قارب المهاجرين.

وفي واقعة منفصلة، قال خفر السواحل اليوناني إنه نقل 40 مهاجرا، بينهم تسعة أطفال، إلى مركز استقبال في جزيرة خيوس الشرقية اليوم الاثنين، بعد العثور عليهم في جزيرة نائية.