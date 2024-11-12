 اليونان تبحث عن طفل مفقود بعد جنوح قارب مهاجرين - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 6:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

اليونان تبحث عن طفل مفقود بعد جنوح قارب مهاجرين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 6:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 6:25 ص

تبحث السلطات اليونانية لليوم الثاني اليوم الاثنين عن طفل تم الإبلاغ عن فقدانه قبالة جزيرة ساموس في بحر إيجه بعد جنوح قارب صغير يحمل مهاجرين على شاطئ صخري.
وقال بيان لخفر السواحل إن 46 مهاجرا، من بينهم 21 طفلا، وصلوا بسلام إلى البر وتم تحديد موقعهم أمس الأحد. وأبلغت إحدى الناجيات السلطات أن طفلها سقط في الماء واختفى عندما اصطدم القارب المطاطي بالصخور.
وقام غواصون وسفن خفر السواحل بالبحث في المنطقة ولكن لم يجدوا أي أثر للطفل.
ولم تعرف على الفور جنسيات الأشخاص الذين كانوا على متن قارب المهاجرين.
وفي واقعة منفصلة، قال خفر السواحل اليوناني إنه نقل 40 مهاجرا، بينهم تسعة أطفال، إلى مركز استقبال في جزيرة خيوس الشرقية اليوم الاثنين، بعد العثور عليهم في جزيرة نائية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك