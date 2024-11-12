إيطاليا: الطريق ممهد أمام لوفتهانزا للاستحواذ على حصة في إيتا

أصبح الطريق ممهدا أمام شركة "لوفتهانزا" للاستحواذ على شركة الطيران الإيطالية المملوكة للدولة "إيتا"، حيث تم تقديم الوثائق المطلوبة لإتمام الصفقة في الوقت المحدد إلى هيئة المنافسة الأوروبية، وفقا لما ذكرته وزارة المالية الإيطالية يوم الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان: "ننتظر بثقة الموافقة النهائية من المفوضية الأوروبية للتقدم في إتمام الصفقة".

وكانت المفاوضات بين الحكومة الإيطالية وشركة الطيران الألمانية قد توقفت مجددا في الأيام الماضية، رغم التوصل إلى اتفاق أساسي منذ فترة طويلة، حيث كان النزاع حول السعر النهائي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإيطالية.

لكن وزارة المالية الإيطالية أكدت أنه لم يحدث أي تغيير في الاتفاق الاقتصادي منذ توقيع الصفقة. ولم تعلق "لوفتهانزا" فورا على الأمر.

ومن المقرر أن تستحوذ الشركة الألمانية في البداية على 41% من أسهم "إيتا" مقابل 325 مليون يورو (346 مليون دولار) مع خيار شراء الشركة بالكامل، وهو ما سيكلف أكثر من 800 مليون يورو.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعطت الضوء الأخضر الأولي للخطة في يونيو، لكنها حددت سلسلة من الشروط، من بينها التخلي عن حقوق الإقلاع والهبوط لصالح المنافسين.

واستمرت المفاوضات بشأن دخول مجموعة الطيران الأوروبية الأغنى بالإيرادات إلى الشركة المنافسة الإيطالية السابقة لأكثر من عام. وقد نشأت "إيتاليا تراسبورتو إيريو" (إيتا) في عام 2020 من شركة الطيران الحكومية "أليتاليا"، التي كانت تتعرض بشكل متكرر لأزمات اقتصادية حادة.

ووفقا لأحدث المعلومات، توظف الشركة حوالي 4900 موظف.