وزارة الثقافة تعلن بدء التقدم للدورة 29 لسمبوزيوم أسوان للنحت

في إطار إهتمام وزارة الثقافة بالمجالات الفنية والثقافية المتعددة، يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، في تلقى طلبات فناني النحت على الجرانيت المصريين والأجانب للاشتراك بالدورة (٢٩) والجديدة لسمبوزيوم اسوان الدولي للنحت، والذي يقام خلال الفترة بين ١٤ يناير إلى ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ القادم.

حيث يتم تقديم الطلبات في الفترة من ١٣ إلى ٣٠ نوفمبر الجاري من خلال استمارة التقدم على رابط

https.//forms.gle/G9uHBiNLwsiRbDrAn

وعبر البريد الإلكتروني:

aiss@moc.gov.eg

أو تسلم الطلبات باليد بمقر صندوق التنمية الثقافية، بساحة دار الاوبرا بالجزيرة.

على أن يلتزم الفنان المشارك بتقديم مجسم لفكرة العمل، على ألا يقل اكبر ضلع عن ٢٥ سم، وبأي خامة مناسبة، حيث يكون حجم العمل عند تنفيذه لا يزيد عن (٢) متر مكعب.

كما يتم تقديم سيرة ذاتية وصور لثلاثة اعمال سابقة، صورة الرقم القومي، صورة شخصية حديثة.

جدير بالذكر أن السيمبوزيوم يقيم ورشة لشباب النحاتين المصريين مصاحبة لفعاليات الدورة الجديدة على مدى الاسابيع الثلاثة الاخيرة من السمبوزيوم، بحيث يكون حجم العمل لفنان الورشة لا يزيد عن (١) متر مكعب.

وسوف يتم إعلان اسماء المشاركين خلال الإسبوع الاول من شهر ديسمبر ٢٠٢٤.