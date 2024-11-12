تسببت هجمات روسية على منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط شرق أوكرانيا) خلال ساعات الليل، بإلحاق أضرار بسد في المنطقة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في منسوب مياه أحد الأنهار، وتسبب في مخاوف بحدوث فيضان في الأراضي المجاورة.

وقال مسئول محلي في المنطقة، فاديم فيلاشكين، عبر تليجرام إن "الروس ألحقوا أضرارا بسد خزان كوارخوف" الذي يقع قرب بلدة كوارخوف وقرية تساري تيرني.- حسب موقع قناة الجزيرة.

وأضاف أن "هذا الهجوم قد يهدد سكان المناطق الواقعة على نهر فوفتشا في منطقتي دونيتسك ودنيبروبتروفسك" ومن بينها قرية فيليكا نوفوسيلكا، مؤكدا أن منسوب المياه في هذا النهر "ارتفع بمقدار 1.2 متر" بما يزيد فرص حدوث فيضان.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت اليوم إطلاق ضربة جوية استهدفت وحدة عسكرية في خاركوف، كما أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وتواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا استمراراً للعملية العسكرية الروسية التي بدأت في فبراير 2022.