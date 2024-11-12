ولي العهد السعودي: لن نسمح أبدا باستخدام أراضي المملكة ومجالها الجوي لمهاجمة إيران

التقى النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، في العاصمة السعودية الرياض بولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، اليوم الثلاثاء، شهد اللقاء استعراض الإجراءات المتخذة لتعميق العلاقات الطيبة بين البلدين، وسُبل وقف العدوان الغاشم لكيان الاحتلال، وتقديم المساعدات لشعبي فلسطين ولبنان.

ونقلت الوكالة عن بن سلمان، تأكيده ضرورة توسيع العلاقات الثنائية والتعاون خاصة في المجالين الاقتصادي والثقافي، مشيرًا إلى أن «أحداث العام الماضي في المنطقة لم ولن تكون أبدا عائقا أمام تطور العلاقات بين البلدين».

وأضاف ولي العهد السعودي: «إن النقطة التي وصلنا إليها اليوم في توسيع وتعميق العلاقات مع إيران أمر مرغوب فيه للمملكة العربية السعودية».

وأشار إلى أنه «ليس لديه أدنى شك في أنه بحلول نهاية عام 2025، ستكون العلاقات بين هذين البلدين الكبيرين في المنطقة بأعلى مستوى».

وواصل: «تماما مثل إيران، نحن أيضا جادون للغاية ومثابرون في تطوير العلاقات، خاصة في المجال الاقتصادي، كما أننا نتعلم من التجارب التاريخية وسنستخدم هذه التجارب لخلق علاقات أقوى وطويلة الأمد بين البلدين وتوطيدها قدر الإمكان».

وضمن إدانته لعدوان الكيان الصهيوني، رأى بن سلمان، أن «هذا الكيان لا يلتزم بأي من المعايير الدولية»، مشددًا على أهمية «اتخاذ قرارات حكيمة وصحيحة لتنعم المنطقة بالسلام والاستقرار».

وفي ختام هذا اللقاء ثمّن ولي العهد السعودي الإجراءات الحكيمة التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة تطورات المنطقة، موضحًا أن بلاده لن تسمح أبدا باستخدام أراضيها ومجالها الجوي لمهاجمة إيران.